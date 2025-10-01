Lazio: accordo con ABC VIP. E tra le varie scommesse anche quelle del combattimento tra galli

La società di Claudio Lotito torna al centro delle polemiche. La Lazio ha annunciato di aver firmato una nuova partnership con ABC VIP, società di scommesse con sede nelle Filippine. Ma successivamente è scoppiata una polemica in merito ad una delle attività promesse da tale società: cercando sul sito, infatti, si scopre che tra le varie scommesse ci sono anche quelle del combattimento tra galli, pratica illegale in Italia.

(exodus-wallet.us.org)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

Di seguito il comunicato della Lazio:

La S.S. Lazio annuncia la firma di un nuovo accordo di partnership con ABCVIP, tra le piattaforme di intrattenimento online più affermate a livello internazionale, che diventa così Official Regional Partner South East Asia del Club.

Attraverso questa collaborazione, S.S. Lazio e ABCVIP svilupperanno contenuti esclusivi e attività di fan engagement dedicate ai tifosi del Sud-Est Asiatico, con l’obiettivo di rafforzare la presenza del Club in un’area strategica e in costante crescita in termini di appassionati di calcio.

La partnership, circoscritta al mercato del Sud-Est Asiatico, è pienamente conforme alle normative vigenti in Italia e non comporta in alcun modo la violazione delle disposizioni nazionali in materia di pubblicità e sponsorizzazioni.

(sslazio.it)

VAI AL COMUNICATO UFFICIALE