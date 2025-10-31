La Roma ricorda lo storico massaggiatore Giorgio Rossi: "Sei stato un secondo padre, un amico e un pilastro. Lode a te" (FOTO)

La Roma ricorda Giorgio Rossi nel giorno del suo novantacinquesimo compleanno. Lo storico massaggiatore del club, in servizio per ben 55 anni, si spense il 23 settembre 2018 e la società non lo ha mai dimenticato: "Il 31 ottobre 1930 nasceva Giorgio Rossi. Per 55 anni sei stato più di un massaggiatore per generazioni di calciatori: un secondo padre, un amico, un pilastro. Lode a te, Giorgio Rossi".

? Il 31 ottobre 1930 nasceva Giorgio Rossi



Per 55 anni sei stato più di un massaggiatore per generazioni di calciatori: un secondo padre, un amico, un pilastro ?



???? ? ??, ??????? ????? ?❤️#ASRoma pic.twitter.com/eo5tHPoCSD — AS Roma (@OfficialASRoma) October 31, 2025



