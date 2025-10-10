Koné, parla un suo ex allenatore: "Faceva chilometri per venire agli allenamenti. Ha lottato" (VIDEO)

Un ragazzo determinato che ha "lottato" per arrivare al top. È il ritratto di Manu Koné che emerge dalle parole di Marc Moesta, suo allenatore ai tempi del Paris FC, intervistato in Francia. L'allenatore, che ha avuto il centrocampista della Roma nel suo gruppo dieci anni fa, ha ripercorso le origini del giocatore, sottolineando come le sue qualità di oggi fossero già evidenti in passato. "Era un giocatore atletico, con capacità di percussione che lo rendevano complementare agli altri", ha ricordato Moesta.

Il ritratto che emerge è quello di un ragazzo che ha fatto sacrifici per inseguire il suo sogno. "Faceva molti chilometri per venire agli allenamenti", ha raccontato Moesta. "Veniva con il suo zaino di scuola direttamente alla seduta. Ripartiva la sera dopo le 20 per tornare a casa. So che a volte era complicato per lui fare i compiti e destreggiarsi con il calcio, ma questo dimostra la sua determinazione e la sua motivazione".

Un'ascesa, quella fino alla nazionale francese, che ha sorpreso molti, ma che è frutto di un carattere d'acciaio. "Ha avuto un percorso delicato a Tolosa, alcuni avrebbero potuto mollare. Lui non ha mollato, ha lottato. (...) Ha sorpreso molte persone, ma siccome è un gran lavoratore, per lui sono arrivati solo risultati positivi".

(rmcsport.bfmtv.com)

