Juventus: ufficiale l'esonero di Tudor. Per il futuro Spalletti, Palladino o Mancini. C'è anche l'ipotesi De Rossi

(gianlucadimarzio.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE

Seppur l’esonero non è ancora cosa fatta i bookmaker “scommettono” già sull’eventuale sostituto: su Planetwin365 è lotta a due tra Luciano Spalletti, favorito a 2,50 su Roberto Mancini secondo in quota a 2,75. Chiude il podio virtuale l’ex giocatore bianconero Raffaele Palladino, a 4,50, mentre Thiago Motta, ancora sotto contratto con la Juve, si gioca a 8. Più lontane, ma non così remote, le opzioni Zinedine Zidane e Alessandro Del Piero: il ritorno da tecnico di entrambi paga 15 volte la posta.

(AgiPro)

COme riporta il giornalista Matteo Moretto, la scelta dell'esonero è stata già comunicata ad Igor Tudor.

La decisione è già stata comunicata all’allenatore croato. https://t.co/Fu7EUGzkUS — Matteo Moretto (@MatteMoretto) October 27, 2025

Tramite una nota sul sito ufficiale, la Juventus ha comunicato l'esonero di Tudor: "Juventus FC comunica di aver sollevato in data odierna Igor Tudor dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile e con lui il suo staff composto da Ivan Javorcic, Tomislav Rogic e Riccardo Ragnacci. La Società comunica inoltre di aver affidato momentaneamente la guida della Prima Squadra Maschile a Massimo Brambilla che mercoledì sera siederà sulla panchina in occasione del match Juventus-Udinese. Il Club ringrazia Igor Tudor e tutto il suo staff per la professionalità e la dedizione dimostrate in questi mesi e augura loro il meglio per il futuro professionale."

(juventus.com)

Come scrive il giornalista Lorenzo Canicchio, la prima scelta per il dopo Tudor è quella che porta a Luciano Spalletti. In corsa anche Raffaele Palladino. La suggestione, però, è rappresentata da Daniele De Rossi, anche lui in lizza.