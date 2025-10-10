Irlanda, Ferguson: "Ho avuto un problema prima dell'ultima partita ma ora sto bene ed ho recuperato" (VIDEO)

Alla vigilia del match di qualificazione ai Mondiali tra Irlanda e Portogallo, Evan Ferguson ha parlato in conferenza stampa insieme al ct islandese Hallgrimsson. L'attaccante della Roma ha ribadito di star bene nonostante il problema che lo aveva costretto a saltare il match contro la Fiorentina. Ecco le sue parole.

Domani giocherai per la prima volta contro Cristiano Ronaldo, era un tuo idolo?

"Si, credo che crescendo e guardandolo con gli occhi di un bambino lo sarebbe stato per tutti. È un gran giocatore".

Come stai?

"Sto bene, stiamo tutti bene. Ho avuto un problema prima dell'ultima partita e non sono stato in grado di giocare, ma, con un po' di tempo e un po' di trattamenti al centro di allenamento ho recuperato".