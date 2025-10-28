Inter, dramma Martinez: il portiere investe e uccide un anziano in carrozzina

Il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez ha investito in auto uccidendo una persona in carrozzina elettrica a Fenegrò, nei pressi di Appiano Gentile, non lontano dal centro d’allenamento dove si stava recando il calciatore. La vittima, un anziano di 81 anni. L'impatto è stato violentissimo. [...] Nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarlo, per l'anziano non c'è stato nulla da fare: è deceduto sul posto.

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio dei carabinieri, l’uomo in carrozzina potrebbe avere cambiato improvvisamente direzione tagliando la strada al veicolo condotto dal calciatore. Per questo, non si esclude l’ipotesi del malore. [...]

(milano.repubblica.it)