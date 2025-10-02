Golf: Dan e Ryan Friedkin tra i partecipanti all'Alfred Dunhill Links Championship

Dan e Ryan Friedkin parteciperanno al prestigioso torneo di golf Alfred Dunhill Links Championship, che si terrà in Scozia dal 2 al 5 ottobre e si giocherà sugli iconici campi Old Course di St Andrews, Carnoustie e Kingsbarns. In questa competizione le squadre saranno formate da giocatori professionisti e da personaggi del mondo dello sport e dell'intrattenimento. Il presidente della Roma sarà in coppia con il golfista Lucas Bjerregaard e affronteranno nel primo turno il duo formato da Joakim Lagergren e Lee Styslinger, mentre il figlio giocherà con Luis Carrera e sfideranno Thomas Pieters e Ross Desmond. Gli imprenditori statunitensi avevano partecipato al torneo anche l'anno scorso.

(alfreddunhilllinks.com)

VAI AL TABELLONE UFFICIALE