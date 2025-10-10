Giornata Mondiale della Salute Mentale: la Roma in campo con il team Special

Un'iniziativa speciale per una giornata dal grande significato. In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, celebrata il 10 ottobre, l'AS Roma ha organizzato un evento per la ripresa degli allenamenti della sua squadra "AS Roma for Special", parte della Cooperativa Sociale CassiAvass. L'incontro si è svolto presso l’ASD Centocelle alla presenza del Presidente del Municipio V, Mauro Caliste.

Con l'obiettivo di sottolineare il forte legame tra benessere fisico e mentale, il club giallorosso ha donato al team il materiale sportivo per la nuova stagione e, soprattutto, ha inviato tre tecnici del proprio settore giovanile per condurre una sessione di allenamento speciale e dispensare consigli alla squadra.

Un gesto concreto che rafforza l'integrazione tra il calcio professionistico e quello paralimpico, lanciando un messaggio importante sui temi dell'inclusione e dell'uguaglianza nello sport, in linea con i principi promossi dalla Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della FIGC.

(asroma.com)

