Giamaica devastata dall'uragano Melissa, Bailey: "Solidarietà al popolo giamaicano. Siamo vicini a coloro che forniscono aiuto" (VIDEO)

La Roma si schiera al fianco della Giamaica, devastata dall'uragano Melissa. Si tratta del più potente mai registrato sull'isola caraibica, tanto che le Nazioni Unite parlano di una distruzione "senza precedenti". Il club giallorosso, rappresentato proprio dal giamaicano Leon Bailey, ha voluto esprimere la sua vicinanza al popolo colpito dall'uragano: "I miei e i nostri pensieri sono rivolti al popolo della Giamaica, duramente colpito dall'uragano Melissa - le parole del calciatore -. Io e l'AS Roma siamo al fianco di coloro che forniscono aiuto e supporto".

"L'AS Roma esprime la sua solidarietà al popolo giamaicano in questo momento difficile", la didascalia che accompagna il video.

