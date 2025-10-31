Gervinho: "La Roma può imporsi a Milano. La squadra è solida"

BONPARI.CI - Un grande ex della Roma si sbilancia in vista del big match di San Siro. Gervinho, indimenticato attaccante ivoriano, ha analizzato la sfida tra Milan e Roma, in programma domenica, esprimendo grande fiducia nella sua ex squadra.

Intervistato dal portale ivoriano Bonpari.ci, Gervinho ha sottolineato l'importanza della partita: "In caso di vittoria a Milano, la Roma ha una forte possibilità di conquistare il primo posto con un vantaggio. La sfida è enorme, ma è una bella opportunità da non lasciarsi sfuggire". L'ex attaccante ha poi elogiato la solidità della squadra di Gasperini: "Con il gioco che sta producendo, la Roma è capace di imporsi a San Siro. La squadra è solida, con una difesa che subisce pochissimi gol e un attacco che, pur segnando poco, trova sempre il gol che fa la differenza".

Secondo Gervinho, il match sarà un banco di prova fondamentale dopo la sconfitta contro l'Inter: "Questo scontro ci dirà se la Roma ha le capacità per rendere anche contro le migliori squadre". Nonostante le difficoltà, il suo pronostico è chiaro: "Darei la Roma vincente. Come seconda opzione, vedo un pareggio".