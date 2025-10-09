Friedkin: il presidente giallorosso diretto a Trigoria (FOTO)

09/10/2025 alle 12:35.
whatsapp-image-2025-10-09-at-12-20-51

Questa mattina si è svolto l'ultimo giorno dell'assemblea EFC presso l'hotel Hilton di Roma. Anche questa mattina ha partecipato il presidente della Roma Dan Friedkin. Il texano ha lasciato l'evento intorno alle 12:20 per dirigersi al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, dove anche oggi incontrerà allenatore, dirigenza e squadra.