Friedkin: il presidente giallorosso diretto a Trigoria (FOTO)

Questa mattina si è svolto l'ultimo giorno dell'assemblea EFC presso l'hotel Hilton di Roma. Anche questa mattina ha partecipato il presidente della Roma Dan Friedkin. Il texano ha lasciato l'evento intorno alle 12:20 per dirigersi al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, dove anche oggi incontrerà allenatore, dirigenza e squadra.

