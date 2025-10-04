Fiorentina-Roma, Tavano (ag. Bove): "È la sua partita, è legato a entrambe le squadre"

Alla vigilia della sfida tra Fiorentina e Roma, l'agente di Edoardo Bove, Diego Tavano, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, definendo la partita di domani come una sfida dal sapore speciale per il suo assistito, legato a entrambe le piazze dopo l'esperienza in prestito della scorsa stagione.

L'agente ha sottolineato come il centrocampista giallorosso, reduce proprio dall'esperienza in Toscana, consideri questa una partita diversa dalle altre: "Sono le due squadre che più hanno dato nella carriera di Edo, quindi sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista emozionale. È legatissimo a tutte e due le squadre, per un motivo e per un altro. In effetti è un po' la sua partita".

Tavano ha infatti rivelato come Bove si sia letteralmente innamorato della città e del calore dei tifosi durante la sua permanenza a Firenze: "Mi sono innamorato dell'ambiente, così come si è innamorato Edoardo, della città, dei tifosi. È veramente un pubblico che merita tanto".

