Fiorentina-Roma, l'ordinanza della Prefettura: divieto di vendita di alcolici vicino allo stadio

Sale l'attesa per la sfida tra Fiorentina e Roma, in programma domenica 5 ottobre allo stadio Artemio Franchi. La partita, valida per la sesta giornata di Serie A, è stata oggetto di analisi da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha disposto una serie di misure restrittive per l'area circostante l'impianto sportivo. Come si legge in un comunicato ufficiale, è stato emanato un provvedimento che, dalle ore 12:00 alle ore 18:00 di domenica, vieta la vendita per asporto di bevande alcoliche e di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o lattine in tutti gli esercizi pubblici e commerciali situati nel perimetro dello stadio.

Inoltre, nella stessa fascia oraria e nella medesima area, sarà vietata anche "la detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti". Misure preventive per garantire il corretto svolgimento di un match importante, in cui la Roma di Gasperini cercherà il riscatto dopo la sconfitta europea contro il Lille e la Fiorentina deve cambiare passo dopo una partenza molto negativa.

Questo il testo del comunicato:

"L’incontro di calcio in programma per il prossimo 5 ottobre tra ACF Fiorentina e AS Roma, valevole per il Campionato di Serie A, stagione 2025/2026, è stato oggetto di esame nel corso del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi in data 2 ottobre 2025, all’esito del quale, a seguito dell’analisi svolta dalle Forze di polizia, è stato adottato un provvedimento ex art. 2 T.U.LL.P.S. che prevede il divieto dalle ore 12:00 del 5 ottobre 2025 fino alle ore 18:00 del 5 ottobre 2025:

a) della vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati all’esterno dello stadio “Artemio Franchi”, nell’area compresa nel seguente perimetro: Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti, Via del Pratellino, Via Del Campo D’Arrigo, Viale De Amicis, Viale Lungo l’Africo, Piazza Alberti, Viale Ojetti, Viale Righi, Viale Volta.

b) della detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti all’interno dello stadio Franchi ed all’esterno dell’impianto sportivo lungo il perimetro composto da: Piazza delle Cure, Viale dei Mille, Via Pacinotti, Via del Pratellino, Via Del Campo D’Arrigo, Viale De Amicis, Viale Lungo l’Africo, Piazza Alberti, Viale Ojetti, Viale Righi, Viale Volta."

(prefettura.interno.gov.it)

