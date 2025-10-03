Femminile, Rossettini: "Sarà fondamentale dosare le energie. Domani la prima occasione per ripartire"

Alla vigilia della sfida contro il Parma, prima giornata di campionato, ha parlato il tecnico della Roma Femminile Luca Rossettini dopo la finale di Women's Cup persa contro la Juventus: "Il dispiacere è stato tanto, sarà una nostra volontà farlo sparire con grandi prestazioni e raccogliendo qualche vittoria. Ci aspetta un calendario fitto e tante possibilità di ripartire col piede giusto"

Quanto sarà importante dosare le energie?

"Sarà un aspetto fondamentale, avere una rosa ampia ci permetterà di affrontare tutte le partite con l'obiettivo di vincere. Il nostro lavoro sarà dosare le energia e mettere in campo la formazione migliore, centellinare le energie per affrontare le partite con la giusta voglia di vincere"

Che partita si aspetta contro il Parma?

"Una partita da Roma. Veniamo da una finale persa, è la prima occasione per ripartire"