Empoli, valutazioni su Pagliuca: tra i possibili sostituti anche De Rossi

Dopo un inizio negativo in Serie B l'Empoli sembra essersi ripreso con due pareggi e una vittoria nelle ultime tre giornate di campionato. Il lavoro dell'allenatore Guido Pagliuca resta però sotto osservazione e la permanenza in panchina è tutt'altro che scontata: la società, infatti, vuole valutare attentamente la posizione del tecnico prima di prendere una decisione definitiva. Come rivelato dal portale toscano, tra i possibili sostituti in caso di esonero di Pagliuca c'è Alessio Dionisi, il quale è il nome più caldo. Sul tavolo restano ulteriori profili come Fabio Pecchia, Eugenio Corini, Daniele De Rossi, Luca Gotti e Moreno Longo.

