Un gol per riaccendere la speranza della Roma, ma anche un sigillo che entra nella storia personale del giocatore. Con la rete messa a segno contro il Viktoria Plzen, Paulo Dybala ha raggiunto il traguardo dei 200 gol in carriera, considerando tutte le competizioni, come segnalato dal portale specializzato in statistiche Opta. Il traguardo comprende tutti i gol segnati in carriera tra club (196) e nazionale argentina (4). Un risultato raggiunto in una serata europea complicata per i giallorossi, ma che regala una nota di orgoglio personale al numero 21.
Dybala: il gol al Viktoria Plzen è il numero 200 in carriera tra club e nazionale
23/10/2025 alle 22:40.