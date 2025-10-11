Dybala a Milano per il torneo Oysho Premier Padel: "Ci gioco solo in vacanza. La racchetta di Tapia? L'ho usata, ma non è cambiato molto..." (FOTO e VIDEO)

Pomeriggio di relax per Paulo Dybala, il quale si è recato a Milano in compagnia della moglie Oriana Sabatini per assistere direttamente dalle tribune dell'Allianz Cloud alle semifinali del torneo "Oysho Milano Premier Padel P1". La Joya è un grande appassionato di padel e anche l'anno scorso si era goduto l'evento al fianco di Leandro Paredes. L'argentino è stato accolto dal boato del pubblico e ha salutato il suo ex compagno di squadra Claudio Marchisio, prima di incontrare i campioni di padel Agustin Tapia e Arturo Coello. “Certo! Ci mancherebbe, l'ho usata eccome - le parole di Dybala in riferimento alla racchetta regalata lo scorso anno proprio da Tapia -. Posso giocare poco ovviamente e lo faccio solo durante le vacanze, ma sì che ci ho giocato. Come è andata? Direi che non è cambiato molto neanche con la sua racchetta, quindi credo che non ci sia molto da fare...”.

