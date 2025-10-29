Di Marzio: "L'annuncio di Mourinho alla Roma? Scoprirlo in diretta una brutta botta, non mi era mai successo. Feci i complimenti a Pinto" (VIDEO)

QUESTO E QUELLO PODCAST - Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport e noto esperto di calciomercato, è stato invitato come ospite al podcast e tra i vari temi trattati si è soffermato sull'arrivo di José Mourinho alla Roma. La società giallorossa riuscì a mantenere segreta la trattativa e anche Di Marzio la scoprì soltanto in diretta televisiva tramite l'annuncio ufficiale del club. La reazione del giornalista nello studio di Sky Sport divenne subito virale: "Quella mia reazione tra rosicamento, fastidio e sorpresa ha fatto il giro del web. Fregare me, fregare noi giornalisti, da parte di un club che ha fatto ciò perché voleva tenere tutto segreto, cosa che spesso vogliono fare ma non ci riescono quasi più, è stata l'unica volta in trent'anni di carriera in cui non ho bucato la notizia ma dove la società è riuscita a ufficializzare un trasferimento o una firma così importante senza che nessuno lo sapesse. Scoprirlo così in diretta è stata una brutta botta, è stata una delusione dal punto di vista giornalistico. C'era stato qualcosa che non aveva funzionato nel meccanismo. Mi sono chiesto se avessi sbagliato qualcosa, se non avessi percepito un indizio o un segnale. A volte ti rendi conto che sono stati bravi loro, infatti ho chiamato Tiago Pinto per fargli i complimenti. Gli ho detto che riuscire a prendere Mourinho senza che nessuno lo sapesse in una città come Roma, in una squadra come la Roma e un personaggio come lui… bravi. Alla fine gli devi fare solo i complimenti".



