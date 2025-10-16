Da Trigoria all'Under 21 insieme, Pisilli e Cherubini: "Ci conosciamo da quando avevamo 8 anni, è passata un'eternità" (VIDEO)

Un'amicizia nata a Trigoria quando erano bambini e che ora si ritrova con la maglia azzurra della Nazionale Under 21. È la storia di Niccolò Pisilli e Luigi Cherubini (quest'ultimo in prestito alla Sampdoria), cresciuti insieme nel settore giovanile della Roma e oggi compagni di squadra nel ritiro degli Azzurrini, come raccontato in un video pubblicato da Cronache di Spogliatoio.

A svelare il legame profondo tra i due è lo stesso Pisilli: "Ieri vedevamo una foto di quando eravamo piccoli alla Roma, e una foto della partita dell'altro giorno. Sono passati 15 anni, fa senso". "Un'eternità", sottolinea Cherubini. Un'amicizia che è un simbolo della forza del gruppo Under 21, composto da ragazzi che si conoscono e si affrontano da una vita. "Bene o male abbiamo giocato quasi tutti contro", spiega Cherubini.

Una familiarità che, secondo Pisilli, è il punto di forza della squadra: "Quando veniamo qua secondo me stiamo molto bene perché siamo un gruppo di ragazzi giovani, parliamo tutti la stessa lingua e nel calcio di oggi non è una cosa scontata. (...) Ci si ritrova, si gioca a carte, c'è un po' la cultura uguale per tutti". Un legame che non cancella le sane rivalità, come ammette Cherubini scherzando: "Io tra due settimane gioco contro Palmisani, già gliel'ho detto".