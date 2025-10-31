Contro la Roma Nkunku dal 1' per prendersi finalmente il Milan

E' arrivato il momento di Christopher Nkunku. Domenica sera contro la Roma il francese farà il suo esordio dal primo minuto in Serie A e andrà alla ricerca della prima rete della sua carriera nel campionato italiano. L'esordio da titolare in Coppa Italia, nei sedicesimi contro il Lecce, è stato da ricordare visto che ha firmato la rete del momentaneo 2-0 su assist di Saelemaekers. Poi ha festeggiato gonfiando un palloncino rosso che aveva in un calzettone per dedicare la rete al figlio, abituato a vedere il padre esultare in quel modo. (...) Se Nkunku è praticamente certo di indossare una maglia da titolare, il suo partner l'attacco è da scegliere e in corsa ci sono Rafa Leao e Ruben Loftus-Cheek. Quest'ultimo sarà sicuramente della partita, o a centrocampo o a supporto di Christopher. Per quel che riguarda il portoghese, invece, la valutazione sarà di natura medica e non tecnico-tattica: ieri si è allenato a parte (come Tomori e Gimenez, entrambi al momento destinati al forfait) e bisogna valutare giorno dopo giorno le condizioni dell'anca. (...)

(gasport)