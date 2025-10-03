Coefficiente UEFA, la Roma scivola al 14esimo posto: giallorossi superati dal Benfica di Mourinho, l'Atalanta di Juric diciassettesima

La sconfitta ottenuta ieri contro il Lille, cambia le cose anche per quanto riguarda il coefficiente UEFA. La Roma, che solo poco tempo fa era nona in classifica, è ora scivolata al quattordicesimo posto con 82500 punti totali . La migliore squadra italiana rimane l'Inter, che è al terzo posto con 117250 punti, mentre l'Atalanta di Ivan Juric a seguito del successo con il Brugge è salita al diciassettesimo posto con 73000 punti. Al comando della classifica c'è il Real Madrid di Xabi Alonso con 127500 punti, mentre, i campioni d'Europa del PSG sono sesti con 104500 punti. Tredicesimo posto, invece, per il Benfica del neotecnico José Mourinho.