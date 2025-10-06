Capello: "Gasperini ha la mentalità vincente e incentrata sul lavoro. A Roma è difficile inculcarla, ma ci sta riuscendo"

RAI RADIO UNO - Fabio Capello, ex allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione radiofonica 'Radio Anch'io Sport' e si è soffermato sul lavoro di Gian Piero Gasperini sulla panchina giallorossa. Ecco le sue parole: "Mi aspetto un campionato da Champions. Gasperini ha la mentalità vincente e del lavoro, che molte volte a Roma è difficile inculcare. Lui per ora ci è riuscito. Ha giocatori capaci tecnicamente come Soulé e Dybala: giocatori di classe infinita, che possono risolvere le partite con un gol o con un passaggio, e non tutti ce l’hanno. La bravura di Gasperini e la spinta della piazza saranno molto importanti per la Roma".