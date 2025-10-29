Brighton, Hürzeler: "Ferguson? Dobbiamo essere pazienti, è giovane e ha bisogno di tempo per adattarsi"

Il futuro di Evan Ferguson è in bilico e l'esperienza alla Roma si sta rivelando particolarmente deludente, tanto che la società giallorossa starebbe discutendo con il Brighton la possibilità di interrompere il prestito . A difendere il centravanti irlandese ci ha pensato Fabian Hürzeler, allenatore dei Seagulls, in conferenza stampa.

La Roma deve essere paziente con Ferguson?

"Non sono lì, quindi non so cosa stia succedendo esattamente. Penso che per lui sia davvero importante superare queste fasi, cercare di evitare i rumors e, come dico sempre, cercare di concentrarsi solo sulle cose che può controllare. Inoltre deve allenarsi il più duramente possibile ogni giorno. Anche se non ho mai giocato a quel livello, so quanto possa esser difficile quando attraversi un momento negativo. Le critiche e lo scarso minutaggio non ti aiutano a crescere, ma se riesci a evitare i rumors e concentrarti su te stesso, alla lunga il lavoro ripaga sempre. Quella è l'unica cosa che puoi fare. Se lavori sodo e hai la giusta passione, allora a lungo termine otterrai ciò che meriti. Questo è quello che posso dire a tutti i giovani giocatori: superate questi momenti di difficoltà e diventerete sempre più forti. Ovviamente non è facile per Evan adattarsi a un'altra cultura e ad uno stile di calcio completamente diverso, quindi penso che dobbiamo essere pazienti con lui. È ancora molto giovane e ha bisogno di tempo per adattarsi".