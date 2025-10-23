Beccaceci (CEO Ostiamare): "De Rossi mi sta facendo innamorare di Ostia, è come lavorare con il migliore amico"

SERIED24.COM - Luca Beccaceci, CEO dell'Ostiamare, ha rilasciato un'intervista al portale e tra i vari temi trattati si è soffermato sul suo rapporto con Daniele De Rossi, proprietario del club. Ecco le sue dichiarazioni: “Stiamo lavorando con partner nazionali, ma soprattutto del territorio. Dal nostro insediamento abbiamo cercato l’aggregazione con la città. Daniele De Rossi è nato e cresciuto qui; io personalmente non sono di Ostia, ma grazie al presidente mi sto innamorando di questa bellissima città di mare”.

Un aneddoto su De Rossi?

“Daniele ci segue sempre, siamo sempre insieme. In ogni trasferta partiamo insieme, con la sua macchina. Al ritorno dalla gara di Ancona eravamo senza benzina. Siamo arrivati pelo pelo in un benzinaio di un piccolo paesino, che era anche trattoria. Ci siamo fermati a mangiare: la proprietaria, in un paese di poche anime, ha chiamato tutti e in poco tempo il locale si è riempito. È stato molto carino”.

Il rapporto con De Rossi?

“Lavoro con Daniele da oltre vent’anni, è come lavorare con un migliore amico. Conosciamo pregi e difetti l’uno dell’altro. Il segreto di questa società è anche questo: l’amicizia alla base del progetto, insieme alla chiara divisione dei ruoli. Nell’Ostiamare ognuno ha ruoli predefiniti. Io assumo le decisioni amministrative, e me ne assumo la responsabilità. La parte sportiva è dell’allenatore e del direttore, con la supervisione di Daniele. Il proprietario chiede tanto rispetto dei ruoli, e questo ti permette di lavorare bene, in sintonia. Abbiamo grandi professionisti in ogni settore, credo che la divisione del lavoro sia fondamentale”.