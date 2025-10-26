Aston Villa-Manchester City 1-0: giornata amara per Sancho. Entra al 29' ed esce al 74'

Non decolla l'esperienza di Jadon Sancho con l'Aston Villa. Oggi l'obiettivo estivo di mercato della Roma è stato protagonista in negativo nel match di Premier League fra Aston Villa e Manchester City. I padroni di casa hanno vinto 1-0: al 29' Buendia è stato costretto al cambio per un infortunio e al suo posto è entrato Sancho. L'inglese, però, non ha brillato e per questo è stato sostituito al 74', nonostante l'ingresso in campo attorno alla mezz'ora di gioco.