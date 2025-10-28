AS Roma Podcast: il club lancia le rubriche “Preview” e “Review” (COMUNICATO)

Il podcast ufficiale della Roma si arricchisce con due nuove rubriche settimanali e si tratta di “Preview” e “Review”: la prima andrà in onda a ridosso del weekend e presenterà gli impegni della squadra, mentre la seconda aprirà la settimana e si farà il punto sulle gare appena giocate. Ecco la nota: "“Preview” e “Review” sono le due nuove rubriche di approfondimento sulle partite della Prima Squadra Maschile, di quella Femminile e del Settore Giovanile.

Il Podcast ufficiale dell’AS Roma si arricchisce di due nuove rubriche talk, pensate per presentare e commentare ogni partita giocata dalle formazioni giallorosse.

“Preview” è il podcast che, a ridosso del weekend, permetterà ai tifosi di sapere tutto sugli impegni in calendario offrendo un giro d’orizzonte sugli avversari che la Roma si appresta ad affrontare, anche con il contributo di ex giocatori ed inviati.

“Review” aprirà invece la settimana per offrire agli ascoltatori un commento ai risultati, riascoltare gli highlights e approfondire le statistiche dei match disputati nei giorni precedenti.

In ogni puntata, non mancheranno aggiornamenti e commenti sulla Prima Squadra femminile e sulle formazioni del Settore Giovanile. I due talk, che si aggiungono ai prepartita live, agli approfondimenti storici e alle interviste esclusive a giocatori, legend e tifosi VIP, si possono ascoltare su asroma.com e sulle principali piattaforme dedicate ai podcast: Spreaker, Spotify e Apple Podcast".

