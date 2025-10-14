Argentina, Scaloni: "Soulé? È nel nostro mirino come tanti altri. Avrà un futuro nella nostra Nazionale"

Alla vigilia della partita tra Argentina e Porto Rico, il ct albiceleste Lionel Scaloni è intervenuto in conferenza stampa dove è tornato a parlare della possibilità che Matias Soulé possa essere naturalizzato italiano. Il giocatore della Roma, fino a questo momento, non è mai riuscito ad esordire con la maglia del suo paese. L'ex calciatore della Lazio ha quindi speso delle belle parole sul classe 2003 e ha rinnovato la sua fiducia nei suoi confronti.

"Soulé è nel nostro mirino, come tanti altri giovani giocatori che riteniamo possano dare un contributo alla squadra. È stato con noi, così come Buonanotte, Garnacho e Carboni. Sono giovani giocatori che vediamo avere un futuro nella nazionale e li convocheremo quando vedremo che hanno il potenziale per farlo. Questa è l’idea".