10 numeri da conoscere sulle doppiette giallorosse (VIDEO)

Sono passati 35564 giorni fra la prima doppietta della storia della Roma, firmata da Enrico Cappa, e l'ultima, quella di Dybala contro il Porto in Europa League. Il club giallorosso ha pubblicato sul proprio sito un articolo con dieci curiosità sulle doppiette della storia del club.

"Il 9 ottobre 1927 la Roma vince 3-1 contro l’Hellas Verona al Motovelodromo Appio, nella terza giornata della Serie A Divisione Nazionale. I gol li segnano Cappa (due) e Fasanelli. Essendo la prima stagione nella storia del Club, quella di Cappa è a tutti gli effetti la prima doppietta giallorossa in gare ufficiali. Negli anni a venire ne seguiranno tantissime altre.

Ecco 10 numeri da conoscere sulle doppiette romaniste.

35564 - I giorni tra la prima e l’ultima doppietta in ordine di tempo nella storia della Roma. Da Enrico Cappa in Roma-Hellas Verona di campionato a Paulo Dybala in Roma-Porto di Europa League.

565 - Sono le doppiette realizzate nella storia della Roma in gare ufficiali.

531 - Le partite giallorosse – tra campionato, coppe nazionali e competizioni europee – con almeno una doppietta segnata.

454 - Le vittorie ottenute dalla squadra giallorossa nelle 531 partite delle doppiette.

342 - Le partite ufficiali in casa con almeno una doppietta segnata.

189 - Le partite ufficiali in trasferta con almeno una doppietta segnata.

165 - I giocatori ad aver realizzato almeno una doppietta con la maglia giallorossa.

50 - Le squadre avversarie italiane ed europee ad aver subito almeno una doppietta dalla Roma.

10 - I calciatori romanisti andati in doppia cifra di doppiette: Totti 52, Dzeko 19, Manfredini 18, Volk 16, Pruzzo 15, Amadei 13, Da Costa 12, Delvecchio 12, Montella 12, Balbo 11.

1 - La stagione in cui la Roma non ha segnato alcuna una doppietta in gare ufficiali, nel 1965-66 con Oronzo Pugliese in panchina".

