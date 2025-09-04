Ziolkowski, parla l'ex compagno Tobiasz: "È un giocatore forte mentalmente, credo che riuscirà ad imporsi in Serie A"

Jan Ziolkowski è stato l'ultimo colpo, insieme a Tsimikas, del calciomercato estivo della Roma. Per assicurarselo, i giallorossi hanno dovuto sborsare ben 6,5 milioni di euro al Legia Varsavia. A commentare l'addio del classe 2005 al quotidiano polacco, è stato il suo ex compagno Kacper Tobiasz, portiere ventiduenne capitano della Polonia Under 21. Ecco le sue parole.

"Jan Ziolkowski ci ha salutato. Ha detto che domani sarebbe partito per sostenere le visite mediche con la Roma. Lo abbiamo sostenuto, abbracciato e gli abbiamo augurato buona fortuna. Riuscirà ad imporsi in Serie A? Certo che sì".

"Ha un carattere così forte che non credo che non sarebbe in grado di gestire questo trasferimento. Forse dovrebbe mangiare un po' di più per diventare più forte, ma, nonostante ciò, considerando il suo aspetto, è un giocatore molto forte, soprattutto dal punto di vista mentale. E questa è la cosa più importante".

(sportowefakty.wp.pl)

