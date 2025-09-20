Women's Champions League, il calendario della Roma: esordio contro il Real Madrid, col Barça la prima in casa

Dopo la vittoria contro lo Sporting, la Roma Femminile sarà tra le protagoniste della Champions League. Ufficializzato oggi il calendario che attenderà le giallorosse. L'esordio sarà in casa del Real Madrid il prossimo 8 ottobre alle 18:45. La prima in casa sarà invece contro il Barcellona, il 15 ottobre alle 21.

Il calendario della Roma

Real Madrid-Roma, 8 ottobre ore 18:45.

Roma-Barcellona, 15 ottobre ore 21:00.

Roma-Valerenga, 11 novembre ore 18:45.

OH Leuven-Roma, 20 novembre ore 21:00.

Roma-Chelsea, 10 dicembre ore 21:00.

T. Polten-Roma, 17 dicembre ore 21:00.