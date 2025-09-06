Wesley e l'amore per la Roma anche nel "GTA brasiliano": nel videogioco spuntano i personaggi con le maglie giallorosse e il suo '43' (FOTO)

L'amore di Wesley nei confronti della Roma sbarca anche nei videogiochi. Il terzino destro è un grande appassionato del gioco "171" (il GTA brasiliano) e condivide tale passione con i suoi amici, i quali hanno deciso di aggiungere al videogame un pizzico di giallorosso. I loro personaggi infatti vestono tutti la maglia della Roma con il numero 43 sulla schiena, ovvero quello scelto da Wesley per la sua avventura nella Capitale.