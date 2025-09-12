VIDEO - L’accoglienza dei tifosi a Mancini e Soulè all’uscita del Roma Store

Al Roma Store di Via del Corso, si è tenuto l’evento in collaborazione con Adidas e dedicato alle nuove maglie giallorosse. Presenti all’incontro, Matias Soulè e Gianluca Mancini, oltre al cantante roma Carl Brave. I due giocatori della Roma si sono poi presi il saluto dei tifosi presenti all’esterno del negozio, che li hanno dedicato una bella ovazione.