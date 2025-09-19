Ufficiale: Vucinic nuovo ct del Montenegro (COMUNICATO e FOTO)

Ora è ufficiale: Mirko Vucinic è il nuovo commissario tecnico del Montenegro. L'ex centravanti della Roma era un membro dello staff tecnico della nazionale e ora prende il posto di Robert Prosinecki, dando così il via alla sua prima esperienza in panchina. Ecco il comunicato: "Ci sono notizie che non vengono percepite come informazioni ma come sentimento.[...] Lui si affianca ai più grandi sul Monte Rushmor del calcio montenegrino. Ha conquistato l’Italia sia da ragazzo a Lecce sia accanto al re di Roma a Roma e sia come parte del dominio della Juventus. E con la nazionale? Primo gol in assoluto. [...] Il nostro primo capitano. Il nostro tuttofare. Il nostro selezionatore. Il nostro Mirko Vucinic".

