Ufficiale, Baldissoni è il nuovo Amministratore Delegato del Monza

Una figura del passato della Roma torna nel calcio italiano. Mauro Baldissoni è stato infatti ufficialmente nominato nuovo Amministratore Delegato dell'AC Monza. La nomina è arrivata al termine dell'Assemblea dei Soci del club brianzolo, che ha prima designato il nuovo Consiglio di Amministrazione e poi affidato a Baldissoni la carica.

Per l'ex dirigente si tratta di un ritorno in un ruolo di primo piano nel massimo campionato dopo la sua lunga esperienza nella Capitale. Nella Roma Baldissoni ha ricoperto la carica di Direttore Generale, incarico mantenuto per quasi sei anni, dal luglio 2013 fino al gennaio 2019, e poi di Vicepresidente, fino a settembre 2020.

