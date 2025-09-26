Tempestilli a Falsini: "Vai per la tua strada, i nodi verranno al pettine" (FOTO)

L'intervista rilasciata alla Gazzetta Regionale da Gianluca Falsini, ex tecnico del settore giovanile della Roma, ha suscitato diverse reazioni. Tra queste, spicca in modo particolare quella di una figura storica del mondo giallorosso come Antonio Tempestilli. L'ex difensore e dirigente della Roma ha infatti commentato il post dell'intervista con un messaggio di incoraggiamento nei confronti del tecnico: "Caro Gianluca, vai avanti per la tua strada che vedrai che tutti i nodi vengono al pettine". Parole che, pronunciate da una figura che ha vissuto il club per decenni in diversi ruoli, assumono un peso specifico e lasciano intendere che, riguardo all'addio di Falsini alla Roma, rimangano alcuni aspetti non noti al pubblico.

