Stop Wesley. Pure Hermoso è a rischio

IL TEMPO (L. PES) - Gasp aumentano. Dopo aver perso Dybala per infortunio e con Bailey ancora alle prese con il problema muscolare accusato dopo il primo allenamento, ora il tecnico è in apprensione per Wesley ed Hermoso. Il laterale brasiliano non ha preso parte all'allenamento di ieri a causa di una gastroenterite mentre lo spagnolo dopo la seduta ha accusato un sovraccarico al solco del polpaccio. A Trigoria filtra cauto ottimismo sulla presenza di entrambi per il derby di domenica, in particolare per l'ex Flamengo che una volta smaltito il problema intestinale dovrebbe essere regolarmente in campo. Qualche preoccupazione in più per lo il centrale spagnolo visto il problema muscolare a poche ore dal match, l'alternativa pronta, eventualmente, prevederebbe il ritorno da titolare di Celik chiamato al duro compito di contenere le sortite di Zaccagni. Ballottaggio che resta apertissimo, invece, quello tra El Shaarawy ed El Aynaoui per il ruolo alle spalle del centravanti. ll Faraone ha giocato le prime due gare di agosto senza prove di grande livello mentre il marocchino dopo il primo tempo opaco col Toro potrebbe avere un'altra chance. Difficile immaginare la mossa a sorpresa con Pellegrini dall'inizio. L'ex capitano è fermo dallo scorso 4 maggio ed è indietro rispetto ai compagni a livello fisico, oltre al fatto che Gasperini lo vede più in posizione arretrata che sulla trequarti. Il dubbio resterà fino alla fine, intanto la speranza è quella di recuperare i due acciaccati per domenica.