Solo un gol subito nelle prime 5 giornate per la Roma: è la quarta volta nella storia giallorossa che accade

28/09/2025 alle 17:13.
roma-torino-riscaldamento-svilar

La difesa della Roma si conferma di ferro in questo avvio di campionato. Per la quarta volta nella sua storia in Serie A infatti i giallorossi hanno subito al massimo una rete nelle prime cinque gare stagionali di un singolo torneo della competizione (una anche nel 2014/15, nel 2013/14 e nel 1991/92).