Solo un gol subito nelle prime 5 giornate per la Roma: è la quarta volta nella storia giallorossa che accade

La difesa della Roma si conferma di ferro in questo avvio di campionato. Per la quarta volta nella sua storia in Serie A infatti i giallorossi hanno subito al massimo una rete nelle prime cinque gare stagionali di un singolo torneo della competizione (una anche nel 2014/15, nel 2013/14 e nel 1991/92).
4 - Per la quarta volta nella sua storia in Serie A la Roma ha subito al massimo una rete nelle prime cinque gare stagionali di un singolo torneo della competizione (una anche nel 2014/15, nel 2013/14 e nel 1991/92). Fortezza.#RomaVerona
— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 28, 2025