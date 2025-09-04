Sassuolo, Volpato: "Da piccolo ero innamorato di Dybala. Cerco di imitare campioni come lui, ma ho tanta strada da fare"

RADIO TV SERIE A - Cristian Volpato, ex esterno della Roma e ora in forza al Sassuolo, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della Lega e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla sua ammirazione nei confronti di Paulo Dybala. Ecco le sue parole.

Provi i tiri a giro insieme a Berardi anche in allenamento?

"Sì. Guardo lui, Dybala e tutti questi campioni. Provo a imitarli, ma ho tanta strada da fare".

Chi guardavi da piccolo con maggiore attenzione?

"Io guardavo tanto il Milan perché a quei tempi c'era Ronaldinho, ma ero innamorato anche di Dybala alla Juventus".

Quali margini pensi di avere e quanto pensi di essere cresciuto?

"Sono totalmente diverso da quando ho fatto il mio esordio con la Roma, ma anche da quando sono arrivato al Sassuolo. Sono passati due anni, mi sento un giocatore e un uomo diverso".