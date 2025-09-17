Sassuolo, Matic si presenta: "Mourinho è un duro, vecchia scuola. Mi ha insegnato a combattere e a essere un vincente"

Da poco arrivato al Sassuolo, Nemanja Matic, ex centrocampista giallorosso oltre che di Chelsea e Manchester United, ha rilasciato la sua prima intervista ai canali ufficiali del club neroverde. Il giocatore serbo ha riservato parole di grande stima e affetto per José Mourinho, allenatore con cui ha condiviso tanti successi in carriera.

Alla domanda sul loro legame, Matic ha risposto: "Ovviamente speciale. Da quando ho firmato per il Chelsea nel 2014 abbiamo una relazione fantastica". Poi però ha specificato: "Non è sempre stata così, è un duro, è un po' vecchia scuola, ma è fantastico".

Il centrocampista ha sottolineato l'importanza che Mourinho ha avuto nella sua vita: "Con lui sono cresciuto come uomo, ho imparato a combattere, a essere un vincente. Lui insegna alle persone intorno a lui a essere vincenti, è molto importante". Infine, ha concluso con un elogio chiaro: "È l'allenatore che probabilmente ha cambiato il calcio".

(sassuolocalcio.it)

VAI ALL'INTERVISTA