Sassuolo-Lazio, Ianni (vice di Sarri): "Brutto inizio, il derby è l'occasione per farci perdonare"

In casa Lazio, dopo la sconfitta per 1-0 contro il Sassuolo, si guarda già al derby come un'occasione di riscatto. Il vice allenatore Marco Ianni, nel post-partita ha analizzato il momento difficile della squadra al posto di Sarri, e ha indicato la sfida con la Roma come un'occasione ideale per una reazione: "Due sconfitte in tre partite non vanno bene. Il derby? Si prepara da solo a livello di motivazioni, abbiamo la possibilità di farci perdonare questo brutto inizio e quindi dobbiamo vederla come un'opportunità. Il popolo la aspetta tutto l'anno, dobbiamo ripagare la fiducia che ci ha dato".