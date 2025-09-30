San Siro, approvata la vendita a Inter e Milan. La nota dei due club: "Passo storico e decisivo, realizzeremo uno stadio di livello mondiale" (COMUNICATO)

Svolta storica nel mondo del calcio italiano. Il Consiglio Comunale di Milano ha deciso di approvare la delibera per la cessione di San Siro e delle aree circostanti a Inter e Milan al termine di una seduta iniziata alle 16:30 e finita alle 3:50. Il risultato finale è di 24 voti a favore, 20 contrari e 2 astenuti. In seguito a questa decisione le due società hanno diramato una nota congiunta: "FC Internazionale Milano e AC Milan esprimono soddisfazione per l'approvazione da parte del Consiglio Comunale della vendita di San Siro e dell'area circostante: un passo storico e decisivo per il futuro dei Club e della città.

In attesa della comunicazione ufficiale dell’esito del dibattito consiliare da parte della Giunta, i Club guardano con fiducia e responsabilità ai prossimi passaggi dell’iter che li porterà a realizzare un nuovo stadio che soddisfa i più elevati standard internazionali: un impianto di livello mondiale destinato a diventare una nuova icona architettonica per Milano e un simbolo della passione dei tifosi di calcio di tutto il mondo".

(inter.it)

