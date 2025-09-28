Roma-Verona, altro sold out: presenti 62.334 spettatori. È la 73a volta con i Friedkin

La passione del popolo giallorosso non conosce sosta. Anche in occasione della sfida contro l'Hellas Verona, lo Stadio Olimpico ha risposto presente con un'altra impressionante cornice di pubblico. Sugli spalti sono presenti 62.334 spettatori.

Un dato che consolida una tendenza ormai inarrestabile e che segna un nuovo traguardo per la società. Quello di oggi è infatti il 73° sold out registrato dall'inizio dell'era Friedkin. Una dimostrazione di attaccamento ai colori giallorossi che prosegue senza sosta, a prescindere dall'avversario o dall'orario della partita.