Roma-Hellas Verona, Belghali: "Peccato per il risultato, abbiamo dimostrato di poter giocare contro le big"

Al termine di Roma-Hellas Verona, ha parlato il difenso gialloblu Rakik Belghali. Queste le sue parole:

BELGHALI IN CONFERENZA STAMPA

Come ti trovi in Serie A ad un mese dal debutto?

“Mi ha aiutato a migliorare, la Serie A è più tattico, sto migliorando”.

Un commento sulla partita?

“Un peccato per il risultato, avremmo potuto pareggiare. Abbiamo avuto tante occasioni”

Venerdì c’è il Sassuolo, quanto è importante vincere?

“Non è abbastanza giocare bene, dobbiamo anche segnare gol. Speriamo di riuscirci la prossima settimana”.

Il risultato è bugiardo, c’è amarezza per quanto avete creato e non concretizzato?

“Siamo dispiaciuti sì, ma abbiamo dimostrato di poter giocare contro le big. Ora ripartiremo per provare a prendere tre punti”