Real Madrid, Xabi Alonso: "Mourinho? L'ho già affrontato quando era alla Roma, ma sarà speciale rivederlo"

Xabi Alonso, allenatore del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Espanyol e tra i vari temi trattati si è soffermato su José Mourinho. Il tecnico spagnolo incontrerà lo Special One (neo allenatore del Benfica) in Champions League ed è tornato a parlare dell'ultimo precedente, ovvero la semifinale di Europa League tra Bayer Leverkusen e Roma. Ecco le sue parole: “Ho avuto l'occasione di affrontarlo quando ero al Leverkusen e lui alla Roma. A gennaio ci rivedremo e sarà un momento speciale per tutti noi, ma soprattutto per lui. Ha vissuto tre anni molto intensi qui. È stato importante nel processo che il Real Madrid stava attraversando in quel periodo. Ha ancora molto affetto per il club, si vede. Vedremo come arriveranno le due squadre all'ultima giornata di Champions League”.