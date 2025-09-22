Primavera: intervento riuscito per Morucci. Da domani inizierà il protocollo riabilitativo

Tegola per la Roma Primavera. Nella giornata odierna Edoardo Morucci è stato sottoposto, alla presenza del medico sociale, ad intervento chirurgico di osteosintesi con vite del V metatarso del piede destro. Il calciatore verrà dimesso nella giornata di domani e inizierà il protocollo riabilitativo.
