Primavera: intervento riuscito per Morucci. Da domani inizierà il protocollo riabilitativo

22/09/2025 alle 17:30.
Tegola per la Roma Primavera. Nella giornata odierna Edoardo Morucci è stato sottoposto, alla presenza del medico sociale, ad intervento chirurgico di osteosintesi con vite del V metatarso del piede destro. Il calciatore verrà dimesso nella giornata di domani e inizierà il protocollo riabilitativo.