Plusvalenze Juve, si chiude l'inchiesta Prisma: patteggiamento per Agnelli, Nedved e Paratici. Multa per il club

Si chiude con un patteggiamento a Roma l'inchiesta 'Prisma' sui conti della Juventus. Il Gup ha accolto la richiesta per gli ex vertici del club bianconero, tra cui l'ex presidente Andrea Agnelli, l'ex vice Pavel Nedved e l'ex ds Fabio Paratici. Le accuse, a vario titolo, erano di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni, con un focus sulle plusvalenze fittizie e le manovre stipendi durante la pandemia.

Nel dettaglio, il Gup ha dato il via libera al patteggiamento per Andrea Agnelli a un anno e otto mesi, per Pavel Nedved a un anno e due mesi e per Fabio Paratici a un anno e mesi. Le pene sono tutte sospese. Per la società Juventus è stata disposta una sanzione di 156 mila euro. Accolta, inoltre, la richiesta di non luogo a procedere per Maurizio Arrivabene.

Nel procedimento si erano costituiti circa duecento parti civili, tra cui azionisti, Consob e associazioni di consumatori. Secondo quanto si apprende, un terzo di queste avrebbe già trovato un accordo risarcitorio per una cifra complessiva di un milione e ottantamila euro.

(adnkronos)