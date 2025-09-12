Pastorella: "Nella Roma ero l'unico dirigente romanista, gli altri non capivano le nostre esigenze"

ROMA TG - Francesco Pastorella, ex direttore del dipartimento Sustainability & Community Relations della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua esperienza in giallorosso. Ecco le parole di Pastorella:

"Lavorare in un ambiente in cui sei l’unico direttore generale romanista è dura. C’erano un olandese, un americano, uno di Monza e uno di Faenza, non capivano le nostre esigenze. Io sono tifoso, so cosa vogliono i romanisti. Quando è successo il disastro di Bodo, io proposi di dare i biglietti gratis: dovevamo metterci la faccia. Dopo la vittoria della Conference League ho voluto che la coppa venisse portata in quattro quartieri popolari della città. Era giusto così, perché quella coppa è anche dei tifosi. Loro ci hanno aiutato, ci sono sempre stati. Ho fatto toccare la coppa ai non vedenti, e una di loro l’ha sollevata dicendo: ‘Questa coppa è di tutti’. Un’emozione unica".