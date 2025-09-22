Pallone d'Oro 2025: vince Dembélé. A Luis Enrique il premio di miglior allenatore dell'anno

A Parigi, al Theatre du Chatelet, si è tenuta stasera la cerimonia che ha assegnato il Pallone d'Oro 2025. Tra i 30 candidati non è ovviamente presente nessun giocatore della Roma, mentre per la Serie A ci sono solamente Denzel Dumfries, Lautaro Martinez e Scott McTominay. I due calciatori dell'Inter si sono classificati rispettivamente venticinquesimo e ventesimo, mentre, il centrocampista del Napoli diciottesimo. La top 10, invece, è così composta:

Ousmane Dembélé Lamine Yamal Vitinha Mohamed Salah Raphinha Kylian Mbappé Cole Palmer Gianluigi Donnarumma Nuno Mendes Achraf Hakimi

Vince quindi la stella del PSG, Ousmane Dembélé che succede a Rodri, vincitore nella passata edizione. Assegnati poi il Johan Cruyff Trophy per il miglior allenatore dell'anno a Luis Enrique, mentre, a Lamine Yamal il Kopa Trophy come miglior under 21 al mondo. A Gianluigi Donnarumma, nuovo giocatore del Manchester City, il Yashin Trophy come miglior portiere e a Viktor Gyokeres il Gerd Muller Trophy come miglior attaccante. Il PSG vince, poi, il premio come miglior club dell'anno.