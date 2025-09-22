Pallone d'Oro 2025: vince Dembélé. A Luis Enrique il premio di miglior allenatore dell'anno

22/09/2025 alle 23:00.
A Parigi, al Theatre du Chatelet, si è tenuta stasera la cerimonia che ha assegnato il Pallone d'Oro 2025. Tra i 30 candidati non è ovviamente presente nessun giocatore della Roma, mentre per la Serie A ci sono solamente Denzel Dumfries, Lautaro Martinez e Scott McTominay. I due calciatori dell'Inter si sono classificati rispettivamente venticinquesimo e ventesimo, mentre, il centrocampista del Napoli diciottesimo. La top 10, invece, è così composta:

  1. Ousmane Dembélé
  2. Lamine Yamal
  3. Vitinha
  4. Mohamed Salah
  5. Raphinha
  6. Kylian Mbappé
  7. Cole Palmer
  8. Gianluigi Donnarumma
  9. Nuno Mendes
  10. Achraf Hakimi

Vince quindi la stella del PSG, Ousmane Dembélé che succede a Rodri, vincitore nella passata edizione. Assegnati poi il Johan Cruyff Trophy per il miglior allenatore dell'anno a Luis Enrique, mentre, a Lamine Yamal il Kopa Trophy come miglior under 21 al mondo. A Gianluigi Donnarumma, nuovo giocatore del Manchester City, il Yashin Trophy come miglior portiere e a Viktor Gyokeres il Gerd Muller Trophy come miglior attaccante. Il PSG vince, poi, il premio come miglior club dell'anno.

 