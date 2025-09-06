Operazione Nostalgia, Totti con Perrotta e Pizarro: il gol fa impazzire il Granillo (VIDEO)

L’ex capitano giallorosso ha fatto impazzire i tifosi presenti in particolare in un’azione spettacolare costruita con due suoi ex compagni di squadra: David Pizzarro e Simone Perrotta. Controllo raffinato dell’ex 10 sul passaggio del “Pec” e lancio preciso, con Perrotta bravo a superare Sebastian Frey e a depositare in rete. Nella loro squadra anche Aldair, Zago, Vincent Candela e Max Tonetto.