Nainggolan saluta la Roma Futsal: "In bocca al lupo per la stagione. Credete sempre nei vostri sogni" (VIDEO)

L'AS Roma 1927 Futsal è pronta a iniziare una nuova stagione e domani alle ore 19 affronterà il Pirossigeno Cosenza nel match valido per la prima giornata di campionato. In occasione del debutto, l'ex centrocampista della Roma Radja Nainggolan ha voluto inviare un messaggio alla prima squadra e ai ragazzi del settore giovanile: "Ciao a tutti i ragazzi dell'AS Roma Futsal. Spero che tutto vada bene. Vi faccio un grande in bocca al lupo per la stagione, soprattutto alla prima squadra, che affronterà un'altra stagione in Serie A. Lo faccio anche al settore giovanile: so che state facendo un grandissimo lavoro, continuate così e credete sempre nei vostri sogni. Un abbraccio forte e ciao a tutti!".

